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اتحاد كرة القدم يتجه لتأجيل مباريات الدوري

19 سبتمبر 2023 . الساعة 20:50 بتوقيت القدس
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اتحاد كرة القدم يتجه لتأجيل مباريات الدوري
غزة/ وائل الحلبي:

يتجه الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لتمديد تأجيل مباريات دوري المحترفين لأندية الضفة الغربية، في ظل اعلانه السابق عن توقف بطولتي دوري المحترفين والدوري الممتاز في غزة لمدة أسبوعين.

وكان من المقرر أن تعود عجلة دوري المحترفين للدوران بعد عودة المنتخب الوطني من مبارياته التجريبية، إلا أن الاتحاد لم يعلن عن جدول المباريات ولم يبلغ الأندية بموعد عودة الدوري.

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وكشف مصدر مطلع أن الاتحاد يتجه لتمديد فترة تأجيل مباريات دوري المحترفين حتى أواخر سبتمبر المقبل، حيث تشير التوقعات لإقامة مباريات الجولة الثالثة إلى جانب مباراة شباب الخليل وهلال القدس المؤجلة من الجولة الأولى، قبل أن تتوقف المسابقة مرة أخرى لمشاركة المنتخب الوطني في كأس "مرديكا" التي ستقام في ماليزيا في الفترة من 13 أكتوبر القادم وحتى 17 من نفس الشهر.

وسيكون من الصعب استئناف مباريات دوري المحترفين بعد عودة المنتخب الوطني من ماليزيا، في ظل التحضيرات التي سيجريها لافتتاح مشواره في التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويستهل الفدائي التصفيات المشتركة بمواجهة منتخب لبنان بتاريخ 16/11/2023، على يلتقي بعدها بستة أيام بمنتخب أستراليا.

#الدوري الممتاز #دوري المحترفين #الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم #الضفة الغربية

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