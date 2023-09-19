منتخب فلسطين في مجموعة عربية بتصفيات كأس آسيا للسلة

وائل الحلبي:

أوقعت قرعة تصفيات كأس آسيا لكرة السلة 2025 المنتخب الفلسطيني في مجموعة قوية، والتي جرت أمس في العاصمة القطرية الدوحة التي تستضيف البطولة.

وكان منتخب فلسطين لكرة السلة تمكن من اجتياز الدور التمهيدي رفقة منتخبات العراق وقطر والإمارات وغوام وتايلاند ومنغوليا وهونغ كونغ، لتنضم إلى 16 منتخبا التي تأهلت للنافذة الثانية من التصفيات سابقا.

ووضعت القرعة المنتخب الفلسطيني في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات العراق والأردن والسعودية، حيث ستقام مباريات التصفيات بنظام الذهاب والإياب.

ويشارك في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا لكرة السلة 24 منتخبا تم تقسيمهم على 6 مجموعات ضمت كل منها 4 منتخبات، حيث يتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني للبطولة مباشرة، ويلعب أصحاب المراكز الثلاثة في المجموعات الست ملحق يتأهل منه 4 منتخبات.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: تايلاند، أستراليا، كوريا الجنوبية، إندونيسيا.

المجموعة الثانية: هونغ كونغ، الصين تايبيه، الفلبين، نيوزيلندا.

المجموعة الثالثة: الصين، غوام، اليابان، منغوليا.

المجموعة الرابعة: العراق، الأردن، السعودية، فلسطين.

المجموعة الخامسة: إيران، كازاخستان، الهند، قطر.

المجموعة السادسة: البحرين، سوريا، لبنان، الإمارات.

المصدر / فلسطين أون لاين