بالأسماء.. 4 شهداء و30 إصابة برصاص الاحتلال في جنين

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء، ارتقاء 4 شهداء خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين.

وأوضحت الصحة أن طواقمها تعاملت مع 30 إصابة بجروح مختلفة برصاص الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية أن الشهداء الثلاثة هم:

الشهيد محمود علي نافع السعدي ( ٢٣ عاماً)

الشهيد محمود خالد عرعراوي (٢٤ عاماً)

الشهيد رأفت عمر خمايسة (٢٢ عاماً)

فيما اعلن فجر الاربعاء عن ارتقاء الشهيد عطا موسى متاثرا باصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين

واقتحمت قوة خاصة إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

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وأفادت مصادر محلية أن قوة إسرائيلية "دوفدوفان" تسللت إلى مخيم جنين، تلتها تعزيزات عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال وحاصرت منزلاً وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومين.

وأعلنت كتائب القسام في جنين، أن مقاتليها وفصائل المقاومة يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً في جنين، كما أطلقت صاروخاً موجهاً نحو المنزل المحاصر، ونشرت القناصة على البنايات في المخيم.

فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مخيم جنين، وسط إطلاق نار كثيف.

كما اندلعت اشتباكات عنيفة مع المقاومين عقب اقتحام المخيم، وبحسب شهود عيان، فإن المقاومة استهدفت القوات والآليات المتوغلة بالأكواع محلية الصنع والرصاص، وتم تفعيل صافرات الإنذار في أعقاب اقتحام الاحتلال للمخيم.

المصدر / فلسطين أون لاين