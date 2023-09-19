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استشهاد شاب برصاص الاحتلال شرق خان يونس

19 سبتمبر 2023 . الساعة 19:28 بتوقيت القدس
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استشهاد شاب برصاص الاحتلال شرق خانيونس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد الشاب يوسف رضوان (25عامًا)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس.

وكذلك أعلنت الوزارة إصابة 9 مواطنين بجراح مختلفة بينها إصابة خطيرة، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين شرق قطاع غزة.

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وانطلقت عصر اليوم، مظاهرات جماهيرية وشعبية على السياج الفاصل شرق قطاع غزة، نصرةً للمسجد الأقصى المبارك، وتنديداً بالاعتداءات المتكررة على المرابطين والمرابطات.

وأشعل الشباب الثائر الإطارات المطاطية شرق مدن القطاع؛ تنديدا باعتداءات الاحتلال ومستوطنيه المتكررة على المسجد الأقصى والمرابطين فيه.

واقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشدَّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أمَّنت لهم طريق الاقتحام بدءا من باب المغاربة وانتهاءً بباب السلسلة، في صبيحة اليوم الثالث لما يسمى رأس السنة العبرية والذي وافق يومي السبت والأحد الماضيين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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