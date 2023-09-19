4 إصابات إثر قمع الاحتلال المتظاهرين شرق قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة عن إصابة 4 مواطنين بجراح مختلفة إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين شرق قطاع غزة.

وأشعل الشباب الثائر الإطارات المطاطية شرق مدن القطاع؛ تنديدا باعتداءات الاحتلال ومستوطنيه المتكررة على المسجد الأقصى والمرابطين فيه.

واقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشدَّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أمَّنت لهم طريق الاقتحام بدأ من باب المغاربة وانتهاءً بباب السلسلة، في صبيحة اليوم الثالث لما يسمى رأس السنة العبرية والذي وافق يومي السبت والأحد الماضيين.

المصدر / فلسطين أون لاين