أهالي العيساوية للاحتلال: لن ترهبنا تهديداتكم وسندافع عن حقنا في الأقصى

أكد أهالي بلدة العيساوية في القدس المحتلة، أن تهديدات الاحتلال لن تخيفهم ولن تثنيهم في الدفاع عن حقهم في المسجد الأقصى المبارك.

وقال الناشط المقدسي محمد أبو الحمص، إن انتهاكات الاحتلال والمستوطنين في المسجد الأقصى ونفخ البوق ورفع العلم الإسرائيلي في باحات المسجد المبارك، أفعال تشعل المنطقة.

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وأكد أبو الحمص أن المقدسيين هم أصحاب الحق في المسجد الأقصى، وأن تهديدات الاحتلال لن تخيف أهل القدس الذين سيدافعون عن مقدساتهم.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة العيساوية في القدس المحتلة، وعلقت منشورات تهديدية موجهة إلى السكان تحمل تهديدات باتخاذ إجراءات مختلفة ضدهم.

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وتعاني العيساوية من إجراءات الاحتلال المتواصلة بحقها وسكانها، منها: مصادرة الأراضي، والبناء الاستيطاني عليها، وسياسات الهدم والمخالفات للمنازل، والمداهمات والاعتقالات، وفرض الإقامة المنزلية الإجبارية، والإبعاد عن البلدة.

ووفق المعطيات، فقد تراجعت مساحة البلدة لصالح الاستيطان من 12500 دونم هي مساحتها قبل عام 1967، الى 2400 دونم، كما يرفض الاحتلال المصادقة على الخريطة الهيكلية البلدة التي تمكن الأهالي من البناء والتوسع ليتناسب مع الزيادة الطبيعة فيها.

وتواصل سلطات الاحتلال في أنحاء القدس المحتلة سياساتها العنصرية الهادفة إلى تهويد ما تبقى من المدينة، بحجج واهية، دون أدنى مراعاة لحقوق الفلسطينيين أصحاب الأرض، ودون التفات للقوانين الدولية أو الإنسانية.

المصدر / فلسطين أون لاين