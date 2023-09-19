الشّباب الثائر يستهدفون حافلةً ومركبةً للمستوطنين في القدس وقلقيلية

تواصل قوات الاحتلال ومستوطنيه اعتداءاتهم في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وسط تصدياتٍ بطولية من الشباب الثائر والمقاومين.

ورشقَ الشباب الثائر مركبة مستوطن بالحجارة في بلدة عزون شرق قلقيلية، ما أدى لأضرار مادية في المركبةِ.

وتضررت حافلة للمستوطنين جراء رشق الشباب الثائر لها بالحجارة بين بلدتي حزما وعناتا شمال شرق القدس.

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واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أمير أبو عودة 20 عامًا، قرب حاجز عطارة شمال مدينة رام الله، كما اعتقلت شابًا من مركبة قرب حاجز دير شرف شمال غرب نابلس، وشابًا آخر على حاجز عناب قرب طولكرم، مساء اليوم الثلاثاء.

وقضت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية حكمًا بالاعتقال 21 شهرًا على الأسير عبد الرحمن الواوي من رام الله وغرامة تقدر بألفي شيكل، علمًا أنه معتقل منذ 15 شهرًا.

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وجددت محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري للأسير معاذ اشتيه من بلدة تل غرب نابلس ستة أشهر، كما قضت حكمًا بالسجن على الأسيرة ياسمين تيسير عبد الرحمن شعبان من قرية الجلمة بالسجن ستة أشهر وغرامة مالية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد شنت فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات خلال عمليات دهم واقتحامات بالضفة الغربية، تخللها مواجهات واستهداف لقوات الاحتلال.

وتصدى المقاومون لقوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة بالرصاص، وفجروا عبوة ناسفة آلياته، وأطلقوا النار صوب مستوطنة "بيت إيل" شمال مدينة البيرة، كما أمطر الشبان الثائر آليات الاحتلال بالحجارة خلال اقتحام قرية ييت سيرا غرب رام الله.

المصدر / فلسطين أون لاين