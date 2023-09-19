ضربة قوية لريال مدريد قبل أولى مبارياته بدوري الأبطال

تلقّى نادي ريال مدريد الإسباني، ومدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ضربةً موجعةً قبل مباراة الفريق أمام يونيون برلين الألماني، في مسابقة دوري أبطال أوروبا، غدًا الأربعاء.



وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن القائد الثالث للفريق الأول بالنادي الملكي، داني كارفاخال، قد غاب عن تدريبات ريال مدريد الختامية اليوم الثلاثاء، بسبب تعرّضه للإصابة.



وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن كارفاخال شعر بانزعاج عضلي قبل يوم واحد من مباراة الميرينغي الأولى في دوري الأبطال، الأمر الذي يجعله خارج حسابات المشاركة مع الفريق أمام برلين.



وتابعت الصحيفة، أن الظهير الأيمن للنادي الملكي سيكون خارج حسابات المدرب أنشيلوتي أيضًا لمباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد، ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.



وخاض كارفاخال هذا الموسم 5 مباريات في مسابقة "الليغا"، صانعًا هدفًا واحدًا، ويقدّم مستويات جيدة للغاية مع الفريق الملكي.



ويقع الفريق المدريدي ضمن المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا، والتي تضم كُلًّا من نابولي الإيطالي إلى جانب يونيون برلين الألماني وسبورتينغ براغا البرتغالي.

المصدر / فلسطين اونلاين