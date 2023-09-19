متعدّدة المهام.. الاحتلال يكشف عن الجيل الخامس من دبابة "ميركافا"!

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن الجيل الخامس من دبابة "ميركافا" إذ تمَّ تسليم النماذج الأولى إلى الكتيبة "المدرعة 52 التابعة للواء 401، وأطلق عليها "دبابة البرق".

شاهد | الكشف عن دبابة ميركافاه "الجيل الخامس" الأولى من نوعها في العالم pic.twitter.com/1FFESjDE6h — فلسطين أون لايـن (@F24online) September 19, 2023





وتشتمل الدبابة القتالية على أجهزة استشعار أكثر تقدّمًا، ومشاهد أفضل وخوذة عالية التقنية للقائد.





واستمرت عملية تصنيع الدبابة نحو 5 سنوات، وأصبحت تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي وغيرها من المميزات المتقدمة.





المصدر / فلسطين أون لاين