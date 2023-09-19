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بالفيديو والصور متعدّدة المهام.. الاحتلال يكشف عن الجيل الخامس من دبابة "ميركافا"!

19 سبتمبر 2023 . الساعة 15:31 بتوقيت القدس
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الاحتلال يكشف عن الجيل الخامس من دبابة "ميركافا"

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن الجيل الخامس من دبابة "ميركافا" إذ تمَّ تسليم النماذج الأولى إلى الكتيبة "المدرعة 52 التابعة للواء 401، وأطلق عليها "دبابة البرق".

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وتشتمل الدبابة القتالية على أجهزة استشعار أكثر تقدّمًا، ومشاهد أفضل وخوذة عالية التقنية للقائد.

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واستمرت عملية تصنيع الدبابة نحو 5 سنوات، وأصبحت تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي وغيرها من المميزات المتقدمة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
#الجيل الخامس #ميركافا البرق

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