ناغلسمان مدرباً جديداً لمنتخب ألمانيا خلفاً لفليك

سيخلف مدرب بايرن ميونيخ السابق يوليان ناغلسمان مواطنه هانزي فليك على رأس الجهاز الفنّي للمنتخب الألماني، بحسب ما أكدت صحيفة "بيلد" عبر موقعها الإلكتروني الثلاثاء، قبل أقل من تسعة أشهر من استضافة ألمانيا لكأس أوروبا 2024.

ورفض الاتحاد الألماني التعليق في اتصال مع وكالة فرانس برس، على مقالة "بيلد" التي أشارت إلى أن تفاصيل العقد لم تتبلور بشكل نهائي بعد لكن راتب ناغلسمان سيقارب 400 ألف يورو شهرياً حتى نهاية كأس أوروبا 2024.

وفي عمر السادسة والثلاثين فقط، يستعد ناغلسمان لتدريب منتخب وطني يعاني من أزمة، بعدما أقال مدرباً لأول مرة في تاريخه، بالاستغناء عن فليك في 10 أيلول/سبتمبر غداة الهزيمة القاسية أمام اليابان 1-4 بعد سلسلة من النتائج الكارثية (خسر اربع من خمس مباريات) أدت إلى تسلم المهاجم الدولي السابق والمدير الرياضي الحالي للاتحاد المحلي للعبة رودي فولر للمهام الفنية موقتا ليقوده للفوز على فرنسا 2-1 وديا.

وتستضيف ألمانيا نهائيات كأس أوروبا الصيف المقبل، بمباراة افتتاحية في 14 حزيران/يونيو على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ، ونهائي في برلين في 14 تموز/يوليو.

ويصل ناغلسمان في مهمة لإنقاذ البلد المضيف، ليكون بديلاً مجدداً لفليك بعدما سبق أن خلفه في تدريب النادي البافاري في صيف العام 2021 قبل أن يُقال في آذار/مارس 2023 على الرغم من أن بايرن كان ينافس على ثلاث جبهات (الدوري والكأس المحليان ودوري الابطال).

وحقق ناغلسمان مع بايرن لقب الدوري الألماني 2021-2022، لكنه أقصي من دوري أبطال أوروبا على يد فياريال الإسباني في ربع النهائي.

المصدر / فلسطين اونلاين