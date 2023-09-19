غزة.. وقفة للخريجين أمام مقر "أونروا" للمطالبة بتأمين فرص عمل لهم

نظم خريجون وخريجات في قطاع غزة، الثلاثاء، وقفة، أمام المقر الرئيس لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع بفعل الحصار الإسرائيلي.

ورفع المشاركون في الوقفة، شعارات تؤكد حقهم في الحصول على الوظائف، وتحميل إدارة "أونروا" المسؤولية عن أوضاع الخريجين اللاجئين، وضرورة تفعيل قوانين الأمم المتحدة التي تؤكد على حق اللاجئين في العمل.

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وتحدثت خريجة باسم المشاركين، مشيرةً إلى وجود 16 ألف خريج وخريجة ينتظرون الحصول على فرصة التوظيف، مؤكدةً على حق الشباب الفلسطيني في أن يعيش حياة كريمة من خلال الحصول على فرصة عمل مناسبة.

من حهته، قال الناشط الحقوقي صلاح عبدالعاطي: إن "القطاع يتعرض لحصار له تداعيات كارثية على الوضع الاقتصادي، أدى لارتفاع نسب البطالة خاصة في صفوف الشبب"، داعياً "أونروا" لإعداد برنامج إسعافي للخريجين في قطاع غزة، مطالبًا بدعم مشاريع الشباب التنموية وتقديم قروض ميسرة لهم.

وطالب "أونروا" بفتح حوار جاد مع الشباب بما يضمن إيجاد فرص عمل لهم وتوفير حياة كريمة.

المصدر / فلسطين أون لاين