وظائف شاغرة في جمعية أطفالنا للصم بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن جمعية أطفالنا للصم بمدينة غزة تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة على النحو التالي:

أولاً: وظيفة منسق الوسائط المتعددة Multi Media Coordinator

مهام الوظيفة

- تطوير وتنفيذ استراتيجيات المحتوى المتوافقة مع هوية علامتنا التجارية وأهداف جمعية أطفالنا للصم ASDC.

- إنشاء محتوى وسائط متعدد جذاب وقابل للمشاركة، بما في ذلك مقاطع الفيديو والرسومات والرسوم المتحركة والدراسات وتصميمات الكتيبات.

- تطوير المحتوى المكتوب لوسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والقنوات الرقمية الأخرى.

- التعاون مع فريق جمع التبرعات والمشاريع والمناصرة لوضع تصور وتنفيذ حملات المحتوى التي تتوافق مع أهداف جمعية أطفالنا للصم ASDC.

- ضمان اتساق المحتوى وجودته والالتزام بإرشادات العلامة التجارية عبر جميع الأنظمة الأساسية.

- مراقبة وتحليل مقاييس أداء المحتوى، وتقديم رؤى وتوصيات للتحسين.

- الابقاء على اطلاع دائم بالتقنيات الناشئة واتجاهات المحتوى لتعزيز استراتيجية المحتوى لدينا بشكل مستمر.

- وضع خطة نشر لجدولة المحتوى ونشره على قنوات التواصل الاجتماعي.

مؤهلات الوظيفة

- درجة البكالوريوس في الوسائط المتعددة أو الاتصالات أو التسويق أو المجال ذي الصلة.

- خبرة لا تقل عن سنة واحدة كمنشئ محتوى أو مؤلف إعلانات أو متخصص في الوسائط المتعددة.

- الكفاءة في أدوات برامج الوسائط المتعددة مثل Adobe Creative Suite (Photoshop وIllustrator وPremiere Pro) وCanva والتطبيقات الأخرى ذات الصلة.

- فهم قوي لمنصات الوسائط الاجتماعية وأنظمة إدارة المحتوى والتحليلات الرقمية.

- مهارات اتصال كتابية ولفظية ممتازة مع الاهتمام الشديد بالتفاصيل.

- القدرة على العمل بشكل تعاوني في بيئة جماعية وإدارة مشاريع متعددة ومواعيد نهائية.

- مفكر مبدع لديه القدرة على توليد أفكار محتوى مبتكرة تلقى صدى لدى الجماهير المستهدفة.

- خبرة في تحرير الفيديو والرسوم المتحركة والرسومات المتحركة.

- إذا كنت راوي قصص ديناميكيًا ولديك شغف بإنشاء محتوى جذاب ومؤثر، فنحن ندعوك للانضمام إلى فريقنا كمنسق إعلامي. ستساهم خبرتك في النجاح الرقمي لعلامتنا التجارية وتساعد في تشكيل السرد الذي يربطنا بأصحاب المصلحة لدينا.

- إتقان اللغة الإنجليزية

- مهارات في تصميمات الويب والبرمجة مثل php وhtml وغيرها.

ثانياً: وظيفة مسؤول الرصد والتقييم والمساءلة والتعلمMonitoring, Evaluation, Accountability & Learning Officer

مهام الوظيفة

- سيكون لمسؤول MEAL الدور الرئيسي في إنشاء وتعزيز استخدام أنظمة MEAL (بما في ذلك أتمتة النظام) للتأكد من أن المنظمة قادرة على تتبع وجمع وتوثيق النتائج القائمة على الأدلة حول التأثير المحقق وتأثيرات تدخلاتها لديهم أكثر من المجموعات المستهدفة.

- العمل مع رؤساء الأقسام والإدارة على تطوير الأطر المنطقية وتحليل الاحتياجات أثناء التدخلات.

- التصميم والقيادة بنشاط في تحديد مؤشرات الأداء وخطط الرصد والتقييم .

- بناء القدرات وتدريب أعضاء الفريق المعنيين على كيفية استخدام أدوات وعمليات نظام الوجبات؛

- تصميم الأدوات (الكمية والنوعية) وتحديثها بانتظام لجمع البيانات وتحليلها والتحقق من صحتها وتوثيقها ونشرها.

- إجراء تحليل البيانات والعمل مع زملاء تكنولوجيا المعلومات للبحث عن حلول فعالة لإدارة البيانات المعقدة.

- تصميم أنشطة التقييم الداخلي المنتظمة وتنظيم وقيادة جلسات الدروس المستفادة؛

- المساهمة في أنشطة التقييم مثل تطوير الاختصاصات، ودعم المقيمين الخارجيين، وإعداد حزم مراجعة الأدبيات، وتخطيط مسارات المقيم، ومراجعة التقارير الرائدة وإعداد استجابة الإدارة.

- المساهمة في تطوير استراتيجيات المساءلة المناسبة، بدعم من الإدارة ورؤساء الأقسام، والتي تحترم السياق المحلي.

- القيام بأنشطة المساءلة، بما في ذلك تطوير واستخدام مواد تبادل المعلومات وإنشاء آليات الاستجابة للمجتمعات المستهدفة

- إدارة وقيادة نظام برنامج MEAL في الجمعية .

- دعم الإدارات في إجراء تقييمات الاحتياجات، وضمان توثيق نتائج التقييم وتقديمها في تحليل احتياجات واضح المعالم.

- قيادة تطوير الأدوات والمنهجيات والإجراءات لتحديد البيانات الأساسية.

- إعداد وإدارة نشر تقارير تحليل البيانات الواضحة بما في ذلك أفضل الممارسات ودراسات الحالة التي ترسم وتوثق أفضل الممارسات والدروس المستفادة والإجراءات التصحيحية.

- إعداد تقارير مرحلية عن قياس الأداء وفقاً للأهداف المخطط لها.

- استخدام جمع البيانات ذات الصلة والمناسبة وتحليل إحصاءات البرامج والخدمات لتقديم إحصاءات وتقارير مراقبة وتقييم شهرية وربع سنوية وسنوية بناءً على مؤشرات متفق عليها والتي ستوجه عملية صنع القرار وتنفيذ البرامج.

- المساعدة في تطوير مقترحات المنح وتقديم المساعدة الفنية والبيانات اللازمة لتطوير المقترحات

- تنفيذ واجبات أخرى مرتبطة كما هو مطلوب

متطلبات الوظيفة

- على الأقل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو أي تخصص ذات صلة

- خبرة لا تقل عن عامين بما في ذلك خبرة عمل مثبتة لمدة عام على الأقل في MEAL (يفضل أن يكون ذلك في قطاع المنظمات غير الحكومية)

- خبرة مثبتة في القيادة أو المشاركة في تطوير تقييمات الاحتياجات والدراسات الأساسية و/أو التقييمات.

-خبرة مثبتة في الرصد والتقييم وجمع البيانات وتحليلها

- نجاح مثبت في تصميم وتنفيذ وتشغيل أنظمة الرصد والتقييم منذ بداية المشروع وحتى نهايته

-خبرة مثبتة في منهجية البحث وتصميم الأطر المفاهيمية (الكمي والنوعي)

-خبرة مثبتة في تصميم أدوات جمع البيانات وأطر العمليات والتحليل

- إتقان جيد للبرامج ذات الصلة المستخدمة في التحليل ومهارات الكمبيوتر عالية المستوى وخاصة في Microsoft Office

- المعرفة بمبادرات المساءلة وتبادل المعلومات وآليات الاستجابة للشكاوى؛

- مهارة قوية في التحليل وحل المشاكل

- تعتبر الخبرة السابقة مع منظمة غير حكومية أحد الأصول؛

- القدرة على المشاركة في الأنشطة الميدانية والسفر إلى المناطق النائية داخل المنطقة

- مهارات اتصال عالية المستوى (شفهيًا وكتابيًا)

- المستوى المهني في اللغتين الإنجليزية والعربية (القراءة والكتابة والتحدث)؛

- الصفات: مهارات جيدة في التعامل مع الآخرين، والنزاهة، وروح الفريق، والصبر، وتنظيم جيد، ومرونة، ومنفتح، اجتماعي وذو دوافع عالية.

- اهتمام قوي بالتفاصيل والمهارات التنظيمية وإدارة الوقت

طريقة التسجيل

- يُطلب من المرشحين للوظائف السابقة الذين يستوفون المتطلبات المذكورة أعلاه إرسال رسالة تغطية والسيرة الذاتية إلى مدير جمعية أطفالنا للأطفال الصم عبر البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

- مع كتابة اسم الوظيفة في موضوع البريد

- ينتهي التسجيل للوظائف بتاريخ 24/9/2023