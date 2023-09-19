مركز حقوقي يحذّر من السياسة العنصرية "الإسرائيلية" تجاه الأسرى الفلسطينيين

حذَّر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق فلسطين-غزة، من سياسة الاحتلال العنصرية تجاه الأسرى والمعتقلين في السجون، والمضايقات التي تمارسها عقب تهديدات بن غفير وزير (الأمن) في حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وكان بن غفير "وعد بالتشديد والتضييق على المعتقلين وحرمانهم من حقوقهم، حيث قرَّرت إدارة السجن في سجن النقب، مساء أمس الإثنين الموافق 18سبتمبر/أيلول 2023م، منع إدخال الملابس لمدَّة 6 شهور إلى المعتقلين في السجن".

وأشار المركز في بيان صحفي، نشره اليوم الثلاثاء، إلى قيام المعتقلين الفلسطينيين في سجن النقب بإعادة وجبات الطعام وإغلاق الأقسام اليوم الثلاثاء، كرد أولي على إجراءات إدارة السجن التي تمس متطلبات حياتهم الأساسية.

ونبَّه "إنسان" من "سياسة الاحتلال الجديدة بالتضييق على الأسرى والمعتقلين في السجون والتي تُنذر بخطر حقيقي تجاههم وحرمان من حقوقهم، الأمر الذي يؤدي إلى مفاقمة أوضاعهم الإنسانية وظروفهم المعيشية التي تأتي ضمن الهجمة الممنهجة للحكومة الاحتلال المتطرّفة ووزير أمنها القومي بن غفير ضد الأسرى، الأمر الذي من شأنه المساس بحياتهم وكرامتهم الانسانية بشكل مباشر".

اقرأ أيضاً: دعوات لنصرة الأسرى في مواجهة انتهاكات الاحتلال

وقال: إن "إدارة سجون الاحتلال تحتجز ما يقارب "5200" معتقل في سجونها، من بينهم "36" سيدة و"170" طفل، وقرابة "1264" معتقلًا إداريًّا و "700" مريض، جميعهم تمارس بحقهم انتهاكات مخالفة للمواثيق والمعاهدات الحقوقية والإنسانية، خاصة "القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف الرابعة، التي ترفض سلطات الاحتلال العنصري تطبيقها على المعتقلين الفلسطينيين، وتخالفها بشكل واضح خلال معاملتها اللاإنسانية مع المعتقلين في سجونها".

ودان "إنسان" من سياسة الاحتلال العنصرية تجاه الأسرى والمعتقلين؛ فإنه يحمّل حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عن حياتهم أو أي خطر قد يلحق بهم، ويطالب الجهات الدولية بما فيها الصليب الأحمر والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالتدخل العاجل لوقف مخطَّط الاحتلال وممارساته العنصرية بالتضييق والتشديد عليهم وحرمانهم من حقوقهم الأساسية والإنسانية، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف سياستها العنصرية، والعمل للإفراج عن جميع المعتقلين من المرضى والنساء والأطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين