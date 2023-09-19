"قرعاوي" يدعو لدعم الأسرى وإسنادهم في مواجهة إدارة السجون

دعا النائب فتحي قرعاوي إلى مواصلة دعم الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، وإسنادهم في مواجهة انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحقهم، والتي كان آخرها في سجن النقب.

وقال في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء: إن "قضية الأسرى بحاجة إلى إسناد دائم، وبكافة الوسائل الممكنة من اعتصامات ووقفات جماهيرية، ودعم صمود أهاليهم ورفع معنوياتهم"، مشيراً إلى أن نصرة الأسرى أولوية وطنية وحق إنساني يجب إعلاؤه في المحافل كافَّة، مبيناً أن الشارع الفلسطيني يقف وراء الأسرى في جميع خطواتهم ويؤازرهم بكل قوة.

وشدَّد على أهمية اتساع الفعاليات المساندة للأسرى في جميع أنحاء فلسطين وخارجها، لإجبار الاحتلال على وقف انتهاكاته وجرائمه بحق الأسرى وتحقيق مطالبهم العادلة.

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وتتواصل الدعوات الفلسطينية لمساندة الأسرى ونصرة قضيتهم في ظل إجراءات الاحتلال وانتهاكاته المستمرة بحقهم، وسط نداءات للمشاركة في وقفات غاضبة تنديداً بقرار الاحتلال معاقبة الأسرى.

وقرَّرت سلطات الاحتلال أمس، معاقبة أسرى سجن النقب بمنع إدخال الملابس لمدَّة 6 شهور، وذلك ضمن الهجمة الممنهجة لحكومة الاحتلال والوزير المتطرّف إيتمار بن غفير.

وفي وقت سابق، أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد الحكيم حنيني، أن قرار الاحتلال معاقبة أسرى سجن النقب بمنع إدخال الملابس، لمدَّة 6 أشهر، جريمة عنصرية تصعيدية، ولن تكسر إرادة أسرنا.

وشدَّد حنيني على أن قرار الاحتلال مكابرة سيدفع ثمنها إذا أصر عليها، مضيفاً أن جرائم الاحتلال بحق الأسرى تزيدهم قوة واستبسالاً في الدفاع عن حقوقهم الإنسانية وحياتهم الكريمة داخل السجون.

المصدر / فلسطين أون لاين