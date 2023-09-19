تظاهرات حاشدة تلاحق نتنياهو في نيويورك رفضًا لخطة "إصلاح القضاء"

ينظّم نشطاء إسرائيليون ومتظاهرون معارضون لخطة "الإصلاح الحكومي للقضاء"، اليوم الثلاثاء، تظاهرات حاشدة في جميع أنحاء مدينة نيويورك.

ومن المنتظر أن يتجمَّع المتظاهرون خارج فندق مكوث نتنياهو في نيويورك، مع وصوله للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة العالم الآخرين في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووصل نتنياهو وزوجته سارة إلى نيويورك حيث استقبلهما السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ والسفير لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان.

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ومن المقرَّر أن يتم تنظيم احتجاج آخر في الفندق في وقت لاحق، عندما يتوقع أن يتوجه نتنياهو إلى الأمم المتحدة، يليه تجمع أكبر في تايمز سكوير عند الظهر.

وكما أنه من المقرَّر تنظيم احتجاج رابع في متحف متروبوليتان للفنون في المساء، حيث سيحضر نتنياهو حدثًا في المركز الثقافي الشهير.

ومن المقرَّر أيضًا تنظيم مظاهرات في جميع أنحاء المدينة طوال الأسبوع حتى يوم السبت، بما في ذلك أحداث ستنظم خلال لقاء بايدن نتنياهو مع خطاب الأخير في الأمم المتحدة.

ولا تزال فعاليات الناشطين الأخرى طي الكتمان، حيث وعد المنظّمون بـ"مفاجآت في جميع أنحاء المدينة".

وزيارة نتنياهو للولايات المتحدة هي الأولى منذ أن تولَّى ائتلافه المتطرّف في أواخر العام الماضي.

المصدر / وكالات