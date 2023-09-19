غدًا توزيع كوبونة الوكالة الدورة الثالثة 2023/9 على الفئة الـ3 بقطاع غزة.. مرفق رابط الفحص

تواصل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، توزيع مساعدتها الغذائية (الكوبونات الموحدة) الدورة الثالثة لعام 2023 في قطاع غزة.

وبدأت "أونروا" توزيع المساعدات الغذائية – الكوبونة الموحدة- على أسر اللاجئين المتعففين في قطاع غزة، يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر/أيلول (9) من العام 2023.

وتعتمد في عملية توزيعها الكوبونة الموحدة وفق نظام الفئات ويقصد بالفئة (عدد أفراد الأسرة)، وتنتهي مساء اليوم الأربعاء الموافق 19/9/2023 من توزيع الكوبونة على الفئة الـ2 وهي الأسر التي تتكون من فردين.

ويستعرض لكم موقع " " موعد تسليم الكوبونة الموحدة للأسر التي تتكون من7 أفراد، ورابط فحص الكابونة 2023 الدورة الثالثة ومعلومات مهمة أخرى.

موعد توزيع كوبونات الأونروا للدورة الثالثة على الفئة الـ3

تبدأ "أونروا" صباح غدٍ الخميس الموافق 20/9/2023، بتوزيع الكوبونة الموحدة على الأسر التي يتكون عدد أفرادها من 7 أشخاص، من خلال مراكز التوزيع في مختلف مناطق قطاع غزة.

رابط فحص كوبونات الوكالة الدورة الثالثة شهر 2023/9

وتهيب "أونروا" من المستفيدين من كوبونات الدورة الثالثة – الجديدة- 2023، بالتحقق من التواريخ المحدَّدة لاستلام المساعدات من خلال الرابط الفحص المخصَّص لهذا الغرض، بعد إلغاء إرسال الرسائل النصية والتي كان الغرض منها تحديد موعد الاستلام.

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ما هي شروط تسليم كوبونة الوكالة الموحدة؟

يجب توفر عدَّة شروط عند التوجه الأسرة المستفيدة من المساعدات الغذائية إلى مراكز التوزيع لاستلام الكوبونة، وتتمثل بالآتي:

اصطحاب البطاقة الشخصية (الهوية).

اصطحاب كرت التموين.

كم عدد الأسر المستفيدة من الكوبونات الموحدة؟

يبلغ عدد المستفيدين من كوبونات "أونروا"خلال هذه الدورة الثالثة حوالي 1,141,775 لاجئًا ولاجئة، ويتم توزيع هذه الكوبونات في مختلف مناطق قطاع غزة.

على ماذا تحتوي كوبونة الوكالة؟

تحتوي كوبوبة "أونروا" والذي يحدّد فيها حصة الفرد الواحد في العائلة المستفيدة من الكوبونة على مواد غذائية تتمثل بالجدول التالي:

كيلو لكل شخص لكل دورة توزيع السلة الغذائية 25 دقيق 2 أرز 1 زيت دوار الشمس 0.5 سكر 0.8 حليب 1 حمص

وفي الختام، تهدف الأونروا من توزيع مساعداتها الغذائية والمتمثلة بالكوبونة الموحدة إلى تخفيف العبء عن المواطنين الذين يعيشون في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة نتيجة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين