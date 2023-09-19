مطلوب طبيب أسنان للعمل في الجمعية الإسلامية – مخيم جباليا

إعلان توظيف صادر عن الجمعية الإسلامية – مخيم جباليا شمال قطاع غزة تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة طبيب أسنان وفقا لما يلي:
- نوع الوظيفة: طبيب بدوام جزئي بنظام النسبة
- الدوام الرئيسي الفترة المسائية
شروط الوظيفة:
• أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو الماجستير في مجال التخصص
• أن يكون حاصلاً على معادلة للشهادة من وزارة التربية والتعليم العالي.
• أن يكون معادلاً لشهادته في اختصاصه لدى المجلس الطبي الفلسطيني.
• خبرة عملية وممارسة لا تقل عن 5 سنوات في التخصص.
• قدرة على العمل ضمن الفريق الطبي وتحت الضغط و التعامل مع الجمهور.
طريقة التسجيل:
- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )
- ينتهي استقبال الطلبات بتاريخ 28/9/2023
- للمراجعة والاستفسار يرجى الاتصال على جوال رقم 0592539570 أو 0599604067