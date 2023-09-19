مطلوب طبيب أسنان للعمل في الجمعية الإسلامية – مخيم جباليا

إعلان توظيف صادر عن الجمعية الإسلامية – مخيم جباليا شمال قطاع غزة تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة طبيب أسنان وفقا لما يلي:

- نوع الوظيفة: طبيب بدوام جزئي بنظام النسبة

- الدوام الرئيسي الفترة المسائية

شروط الوظيفة:

• أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو الماجستير في مجال التخصص

• أن يكون حاصلاً على معادلة للشهادة من وزارة التربية والتعليم العالي.

• أن يكون معادلاً لشهادته في اختصاصه لدى المجلس الطبي الفلسطيني.

• خبرة عملية وممارسة لا تقل عن 5 سنوات في التخصص.

• قدرة على العمل ضمن الفريق الطبي وتحت الضغط و التعامل مع الجمهور.

طريقة التسجيل:

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

- ينتهي استقبال الطلبات بتاريخ 28/9/2023

- للمراجعة والاستفسار يرجى الاتصال على جوال رقم 0592539570 أو 0599604067