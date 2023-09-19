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لأول مرة.. "الموساد" يشارك في تحقيقات تهريب الأسلحة للضفة

19 سبتمبر 2023 . الساعة 11:38 بتوقيت القدس
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"الموساد" يشارك في تحقيقات تهريب الأسلحة للضفة عبر الحدود الأردنية

كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن شروع الجهاز الإسرائيلي للاستخبارات والمهام الخاصة (الموساد)، بالمشاركة في تحقيقات تجريها أجهزة أمن الاحتلال، في عمليات تهريب للأسلحة عبر الحدود الأردنية، وفي بعض العمليات التي استهدفت قوات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية.

وكانت أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلية قد أعلنت في الفترة الماضية، عن "إحباط" محاولتين لتهريب أسلحة ووسائل قتالية عبر الحدود الأردنية في منطقة الأغوار وُصفت إحداها بأنها "كبيرة واستثنائية".

وبحسب الأجهزة شملت المحاولة عبوات ناسفة ومتفجرة قوية ومتطورة.

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ويأتي ذلك في ظل تقديرات إسرائيلية تشير إلى "تصاعد الدور الإيراني في محاولات تهريب الأسلحة عبر الحدود الأردنية، وفي توجيه الهجمات على الأرض.

 وفي تصريحات صدرت مؤخرا عن وزير أمن الاحتلال، يوآف غالانت، قال "نحن ندرك زيادة تورط إيران والمنظمات الإرهابية في محاولات نقل الأسلحة و"المعرفة (المتعلّقة بتصنيع السلاح) إلى الضفة".

وفي الإطار أعلن غالانت، عزم دولة الاحتلال بناء سياج أمنيّ فاصل على الحدود مع الأردن، بزعم منع محاولات تهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية المحتلة، وذلك خلال مشاركته اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن البرلمانية في "الكنيست".

المصدر / فلسطين أون لاين
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