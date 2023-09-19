وظائف شاغرة في شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة توزيع كهرباء محافظات غزة تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة وذلك على النحو التالي:

أولاً: وظيفة (مهندس قواعد بيانات)

تعلن شركة توزيع كهرباء محافظات غزة عن حاجتها لشغل وظيفة (مهندس قواعد بيانات) بدوام كامل للعمل ضمن إدارة تكنولوجيا المعلومات، على أن تتوفر في المتقدمين الشروط التالية:

المؤهلات المطلوبة:

1. أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في (هندسة الحاسوب) أو ما يعادلها من جامعة معترف بها.

2. خبرة عملية مثبتة لا تقل عن ثلاث سنوات في المجال منها ما لا يقل عن سنتين كمشرف لقواعد البيانات DBA

3. ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عام.

4. يفضل من يحمل شهادات دولية ودورات معترف بها في مجال قواعد البيانات Oracle.

المهارات المطلوبة:

• يجيد كافة مهام النسخ الاحتياطي، إدارة مهام قواعد البيانات، مراجعة أكواد قواعد البيانات وتدقيقها.

• معرفة جيدة في أمن معلومات قواعد البيانات.

• قدرة عالية على تتبع مشاكل قواعد البيانات وحلها.

• دراية شاملة في تحسين أداء وسرعات برامج قواعد البيانات.

• خبرة في إنشاء سيناريوهات التوافرية العالية لقواعد البيانات مثل RAC، وDG لقواعد البيانات وعمل Clusters

• يجيد استخدام برامج إدارة ومراقبة قواعد البيانات.

• يجيد إدارة قواعد بيانات MS SQL server وتكاملها مع قواعد بيانات Oracle.

• خبرة وقدرة على ترقية وتحديث نسخة اصدار قواعد البينات الى أحدث اصدار مع الحفاظ على سلامة البيانات وتكاملها.

• الاستعداد التام للعمل في أوقات الطوارئ وفي أوقات متأخرة ليلاً حسب الحاجة والطلب، وتحت الضغط.

• معرفة جيدة بإدارة فريق العمل وتوزيع المهام وأي مهام إدارية متعلقة بالقسم.

• القدرة على كتابة التقارير والخطط التشغيلية.

ملاحظة / العدد المطلوب للوظيفة حالياً ( موظف واحد ) ويبقى باقي الفائزين ضمن قائمة الانتظار والتي تستمر مدة صلاحيتها لمدة (180 يوم) من تاريخ اعلان النتائج.

المزايا الوظيفية:

• يصرف للمتعاقد راتب شهري بقيمة (2800) شيكل، بالإضافة لأي بدلات أو علاوات حسب النظام.

• تعتبر الستة أشهر الأولى من التعاقد فترة تجريبية، ويتم التجديد وفقاً للاحتياج وتقيم الأداء.

الأوراق المطلوبة:

• السيرة ذاتية (c.v).

• صورة مصدقة عن المؤهل العلمي في التخصص المطلوب.

• صورة عن شهادة الثانوية العامة.

• صور عن شهادات الخبرة العملية المطلوبة.

• صور عن شهادات الدورات والمهارات التدريبية.

ثانياً: وظيفة (مهندس امن معلومات)

تعلن شركة توزيع كهرباء محافظات غزة عن حاجتها لشغل وظيفة (مهندس امن معلومات) بدوام كامل للعمل ضمن إدارة تكنولوجيا المعلومات، على أن تتوفر في المتقدمين الشروط التالية:

المؤهلات المطلوبة:

1.أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية

(هندسة الحاسوب) أو (هندسة امن المعلومات) أو أي تخصص آخر ذو علاقة ومن جامعة معترف بها.

2.خبرة عملية مثبتة لا تقل عن سنتين في مجال الشبكات ونظم التشغيل وأمن المعلومات.

3.ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام.

4.يفضل من لديه دورات تدريبية في المجال.

المهارات المطلوبة:

•معرفة جيدة بأنظمة تشغيل السيرفرات Windows server وLinux والقدرة على التعامل معها وإدارتها

•إجادة التعامل مع خدمات السيرفرات مثل DHCP, DNS, Active Directory, Radius

•إجادة التعامل مع معدات الشبكات (السلكية / اللاسلكية) ومعرفة جيدة بتقنيات الشبكات Routing, Switching and security

•معرفة جيدة بتقنيات وأدوات الحماية وأمن المعلومات مثل Firewall, VPN, SSL, PKI

•معرفة جيد بأدوات وتقنيات النسخ الاحتياطي واسترجاع البيانات.

•إجادة اللغة الإنجليزية.

•القدرة على الاتصال الفعال والعمل بروح الفريق.

•الرغبة في التعلم وتطوير الذات.

المهام والمسئوليات الوظيفية المطلوبة:

•تقييم وتحليل الثغرات في نظام الأمان وتقديم التوصيات لتعزيزه.

•تطوير وتنفيذ استراتيجيات الأمان والسياسات والإجراءات.

•مراقبة وتقييم الأنشطة الأمنية والتقارير المتعلقة بالأمان.

•استجابة لحوادث الأمن وإدارتها بفعالية.

•تطوير وتنفيذ تدابير الأمان التكنولوجية مثل جدران الحماية وأنظمة الكشف عن التسلل وأنظمة التشفير.

•إدارة وصيانة أنظمة الشبكات والسيرفرات لضمان أمانها واستقرارها.

ملاحظة / العدد المطلوب للوظيفة حالياً (موظف واحد) ويبقى باقي الفائزين ضمن قائمة الانتظار والتي تستمر مدة صلاحيتها لمدة (180 يوم) من تاريخ اعلان النتائج.

المزايا الوظيفية:

•يصرف للمتعاقد راتب شهري بقيمة (2800) شيكل، بالإضافة لأي بدلات أو علاوات حسب النظام.

•تعتبر الستة أشهر الأولى من التعاقد فترة تجريبية، ويتم التجديد وفقاً للاحتياج وتقيم الأداء.

الأوراق المطلوبة:

•السيرة ذاتية (c.v).

•صورة مصدقة عن المؤهل العلمي في التخصص المطلوب.

•صورة عن شهادة الثانوية العامة.

•صور عن شهادات الخبرة العملية المطلوبة.

•صور عن شهادات الدورات والمهارات التدريبية.

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظائف من خلال الضغط ( هنا )

- ينتهى التسجيل بتاريخ 1/10/2023