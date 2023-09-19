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مطلوب موظف استقبال وأمن للعمل في مترو ماركت

19 سبتمبر 2023 . الساعة 13:15 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpg

إعلان توظيف صادر عن مترو ماركت Metro Market بمدينة غزة يعلن فيه عن وظيفة شاغرة بمسمى وظيفي (موظف استقبال وأمن) للانضمام لفريق العمل.

مهام الوظيفة :

1- الترحيب بالزوار واستلام الأمانات

2- مراقبة أنظمة المراقبة والأمان وأجهزة الانذار والابلاغ عن أي أنشطة غير مرغوب بها

3- متابعة ومراقبة المولدات وأنظمة التشغيل

4- متابعة مواعيد البدء ونهاية دوام العمل

شروط التسجيل:

1- أن يكون المتقدم من سكان مدينة غزة .

2- خبرة في مجال العمل .

3- العمر بين 25 وحتى 40 عام .

4- حسن المظهر .

طريقة التسجيل :

- على من يجد في نفسه الرغبة والمواصفات المطلوبة التقدم شخصيا للمقابلات

- تبدأ المقابلات اعتباراً من يوم الاثنين 18/9/2023 و حتى يوم الأربعاء 20/9/2023  من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 4 عصرا

- العنوان: مدينة غزة ـ شارع الشهداء ـ غرب أصدقاء المريض

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