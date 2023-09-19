مطلوب موظف استقبال وأمن للعمل في مترو ماركت

إعلان توظيف صادر عن مترو ماركت Metro Market بمدينة غزة يعلن فيه عن وظيفة شاغرة بمسمى وظيفي (موظف استقبال وأمن) للانضمام لفريق العمل.

مهام الوظيفة :

1- الترحيب بالزوار واستلام الأمانات

2- مراقبة أنظمة المراقبة والأمان وأجهزة الانذار والابلاغ عن أي أنشطة غير مرغوب بها

3- متابعة ومراقبة المولدات وأنظمة التشغيل

4- متابعة مواعيد البدء ونهاية دوام العمل

شروط التسجيل:

1- أن يكون المتقدم من سكان مدينة غزة .

2- خبرة في مجال العمل .

3- العمر بين 25 وحتى 40 عام .

4- حسن المظهر .

طريقة التسجيل :

- على من يجد في نفسه الرغبة والمواصفات المطلوبة التقدم شخصيا للمقابلات

- تبدأ المقابلات اعتباراً من يوم الاثنين 18/9/2023 و حتى يوم الأربعاء 20/9/2023 من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 4 عصرا

- العنوان: مدينة غزة ـ شارع الشهداء ـ غرب أصدقاء المريض