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بقيمة 95 مليون دولار.. شركة إسرائيلية تبيع مسيّرات قتالية لدولة أوروبية

19 سبتمبر 2023 . الساعة 11:00 بتوقيت القدس
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طائرة مسيرة (أرشيف)

أعلنت شركة أمنية إسرائيلية عن بيع طائرات بدون طيار قتالية بقيمة 95 مليون دولار لدولة أوروبية.

ولم تسمِّ شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية ومقرها المملكة المتحدة، الدولة الأوروبية التي تعاقدت معها لشراء هذا النوع من الطائرات بدون طيار.

وأعلنت "إلبيت سيستمز" في تصريح مكتوب أنها "حصلت على عقد بقيمة 95 مليون دولار لتوريد طائرات بدون طيار SkyStriker إلى دولة أوروبية" دون أن تسمّيها.

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وقالت: "سيتم تنفيذ العقد على مدى عامين. كجزء من العقد، ستوفر شركة "إلبيت سيتستمز" عدَّة مئات من وحدات SkyStriker".

وأشارت إلى أن هذا النوع من الطائرات بدون طيار، "يمكنه تحديد موقع الأهداف المحدَّدة للمشغل ومهاجمتها برأس حربي يصل إلى 10 كجم، مما يتيح أداء عالي الدقة".

محرك كهربائي

وقالت: "تتيح SkyStriker، المجهزة بمحرك كهربائي، عمليات سرية تصل إلى ساعتين وبمدى يصل إلى 100 كيلومتر".

وتعد "إلبيت سيستمز" أكبر شركة أسلحة إسرائيلية مملوكة للقطاع الخاص في بريطانيا، وأكبر عميل منفرد لها هو وزارة الحرب الإسرائيلية.

المصدر / وكالات
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