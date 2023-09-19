وظائف شاغرة في مطبخ و مطعم كنان بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن مطبخ و مطعم كنان بمدينة غزة تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة للعمل داخل مطبخ و مطعم كنان .

الوظائف المطلوبة :

1- شيف شرقي .

2- بارمان .

شروط التسجيل :

1- لديه خبرة في العمل أكثر من عام.

2- لا يتجاوز عمر المتقدم 37 عام.

3- تحمل ضغط العمل .

4- العمل بروح الفريق .

طريقة التسجيل:

- للتسجيل من خلال تقديم طلب داخل مطبخ و مطعم كنان - غزة يوميا من الساعة 5 عصراً وحتى الساعة 7 مغربا .

- العنوان : مدينة غزة - السرايا - مقابل برج الظافر 9 مباشرة

- للاستفسار على الأرقام التالية : 0595078888 -0568898887