وظائف شاغرة في مطبخ و مطعم كنان بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن مطبخ و مطعم كنان بمدينة غزة تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة للعمل داخل مطبخ و مطعم كنان .
الوظائف المطلوبة :
1- شيف شرقي .
2- بارمان .
شروط التسجيل :
1- لديه خبرة في العمل أكثر من عام.
2- لا يتجاوز عمر المتقدم 37 عام.
3- تحمل ضغط العمل .
4- العمل بروح الفريق .
طريقة التسجيل:
- للتسجيل من خلال تقديم طلب داخل مطبخ و مطعم كنان - غزة يوميا من الساعة 5 عصراً وحتى الساعة 7 مغربا .
- العنوان : مدينة غزة - السرايا - مقابل برج الظافر 9 مباشرة
- للاستفسار على الأرقام التالية : 0595078888 -0568898887