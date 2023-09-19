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مواعيد مباريات اليوم لدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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مواعيد مباريات اليوم لدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

19 سبتمبر 2023 . الساعة 10:44 بتوقيت القدس
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يشهد اليوم الثلاثاء، لقاءات رياضية كروية نارية، ضمن الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا، والذي يتابعه الملايين حول العالم.

"" يضع لكم جدول مباريات دوري أبطال أوروبا، الجولة الأولى، والقنوات الناقلة والمعلّقين.

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دوري أبطال أوروبا – الجولة الأولى

  1. ميلان – نيوكاسل يونايتد 19:45 بتوقيت فلسطين ومصر والسعودية حفيظ دراجي beIN Sports HD 2
  2. يونج بويز – لايبزيج 19:45 بتوقيت فلسطين ومصر والسعودية – beIN Sports HD Xtra 1
  3. لاتسيو – أتلتيكو مدريد 22:00 بتوقيت فلسطين ومصر والسعودية محمد بركات beIN Sports HD 5
  4. فينورد روتردام – سيلتك 22:00 بتوقيت فلسطين ومصر والسعودية – beIN Sports HD 6
  5. مانشستر سيتي – النجم الأحمر 22:00 بتوقيت فلسطين ومصر والسعودية علي محمد علي beIN Sports HD 3
  6. برشلونة – رويال أنتويرب 22:00 بتوقيت فلسطين ومصر والسعودية عصام الشوالي beIN Sports HD 4
  7. شاختار دونيتسك – بورتو 22:00 بتوقيت فلسطين ومصر والسعودية – beIN Sports HD Xtra 2
  8. باريس سان جيرمان – بوروسيا دورتموند 22:00 بتوقيت فلسطين ومصر والسعودية جواد بده beIN Sports HD 1
المصدر / فلسطين أون لاين
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