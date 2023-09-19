مواعيد مباريات اليوم لدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الثلاثاء، لقاءات رياضية كروية نارية، ضمن الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا، والذي يتابعه الملايين حول العالم.

" " يضع لكم جدول مباريات دوري أبطال أوروبا، الجولة الأولى، والقنوات الناقلة والمعلّقين.

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دوري أبطال أوروبا – الجولة الأولى

ميلان – نيوكاسل يونايتد 19:45 بتوقيت فلسطين ومصر والسعودية حفيظ دراجي beIN Sports HD 2 يونج بويز – لايبزيج 19:45 بتوقيت فلسطين ومصر والسعودية – beIN Sports HD Xtra 1 لاتسيو – أتلتيكو مدريد 22:00 بتوقيت فلسطين ومصر والسعودية محمد بركات beIN Sports HD 5 فينورد روتردام – سيلتك 22:00 بتوقيت فلسطين ومصر والسعودية – beIN Sports HD 6 مانشستر سيتي – النجم الأحمر 22:00 بتوقيت فلسطين ومصر والسعودية علي محمد علي beIN Sports HD 3 برشلونة – رويال أنتويرب 22:00 بتوقيت فلسطين ومصر والسعودية عصام الشوالي beIN Sports HD 4 شاختار دونيتسك – بورتو 22:00 بتوقيت فلسطين ومصر والسعودية – beIN Sports HD Xtra 2 باريس سان جيرمان – بوروسيا دورتموند 22:00 بتوقيت فلسطين ومصر والسعودية جواد بده beIN Sports HD 1

المصدر / فلسطين أون لاين