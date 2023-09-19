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جيش الاحتلال: تضرُّر مركبة عسكرية بعد استهدافها بعبوات محلية في بيت لحم

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فجر اليوم

جيش الاحتلال: تضرُّر مركبة عسكرية بعد استهدافها بعبوات محلية في بيت لحم

19 سبتمبر 2023 . الساعة 10:30 بتوقيت القدس
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تفجير عبوة في مركبة عسكرية للاحتلال في الضفة (أرشيف)

اعترف جيش الاحتلال، عن تضرُّر مركبة عسكرية بعد استهدافها بعبوات محلية الصنع في قرية الدوحة في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، فجر اليوم.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "تضرر آلية عسكرية في المواجهات التي وقعت خلال اقتحام قرية الدوحة في بيت لحم، وجرى إخراجها بشكل سريع من المكان".

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وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بمساندة قوة معزَّزة منطقة الدوحة في بيت لحم وقامت بمداهمة عدد من منازل المواطنين حيث اندلعت مواجهات عنيفة مع الشبان في المنطقة.

ويوم أمس، تعرَّضت قوات الاحتلال لأكثر من عملية إطلاق نار من قِبل المقاومة، في إطار الردود على الانتهاكات المتصاعدة تجاه شعبنا ومقدَّساته.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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