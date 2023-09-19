أسرى سجن النقب يرجعون وجبات الطعام ويغلقون الأقسام

قال مكتب إعلام الأسرى، إن أسرى سجن النقب أرجعوا وجبات الطعام وأغلقوا الأقسام اليوم الثلاثاء، ردًّا أوليًّا على إجراءات إدارة السجن التي تمس متطلبات حياتهم الأساسية.

وكانت هيئة شؤون الأسرى، ذكرت أمس، أن حالة من التوتر تسود سجن (النقب) عقب قرار إدارة السّجن، بفرض (عقوبات) بحق الأسرى القابعين في قسمي (26 و27)، تتمثل بحرمانهم من إدخال الملابس لمدَّة ستة شهور.

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وضمن الرد الأولي على هذه الخطوة الانتقامية التي تأتي في سياق العدوان المتواصل بحقهم، قرَّر الأسرى، إغلاق الأقسام، وإرجاع وجبات الطعام اليوم الثلاثاء.

المصدر / فلسطين أون لاين