الاحتلال يواصل إغلاق حاجز بيت حانون بحجة استمرار المسيرات شرق القطاع

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق حاجز بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة، المخصص لحركة الأفراد.

وأعلن مكتب ما يسمى منسق الأنشطة الحكومية التابع لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن تمديد إغلاق الحاجز لمدة 24 ساعة، بذريعة استمرار المسيرات على شرق حدود القطاع.

وكانت سلطات الاحتلال أغلقت المعبر مساء الجمعة بحجة الأعياد اليهودية، حيث كان مقررًا إعادة فتحه صباح أمس الإثنين.

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ويشارك الفلسطينيون منذ الـ 30 من آذار/ مارس 2018، في مسيرات سلمية، قرب السياج الأمني الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي بشكل تعسفي كحدود بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948 وكسر الحصار عن غزة، توقفت لفترة ثم عادت من جديد.

ويقمع جيش الاحتلال تلك المسيرات السلمية بعنف، حيث يطلق النار وقنابل الغاز السام والمُدمع على المتظاهرين بكثافة، ما أدى لاستشهاد نحو 300 مواطنًا، فيما تجاوز عدد المصابين 15 ألف مُصابا.

المصدر / فلسطين أون لاين