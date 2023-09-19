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إطلاق النار على سيارة مرشح رئاسة مجلس بلدي في الداخل المحتل

19 سبتمبر 2023 . الساعة 09:39 بتوقيت القدس
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سيارة مرشح رئاسية مجلس جديدة المكر التي تعرضت لإطلاق النار

تعرَّضت سيارة أحد المرشحين لرئاسة مجلس جديدة المكر المحلي، في الداخل المحتل، عفيف الحاج، لجريمة إطلاق نار من قِبل جناة مجهولين، ما أسفر عن أضرار وحالة من الخوف والقلق.

وبحسب مصادر محلية أسفرت الجريمة عن أضرار بالسيارة وحالة من القلق والخوف، وخصوصًا بين الأطفال الصغار الذين استيقظوا مفزوعين بسبب صوت إطلاق النار.

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وأصدر رئيس مجلس جديدة المكر المحلي، سهيل ملحم، بيان شجب واستنكار، أكد فيه أن "جديدة المكر مجتمعةً، برئيسها، وأعضاء مجلسها ومواطنيها تستنكر وبشدَّة العمل البربري الهمجي والإجرامي الذي تعرَّض له مرشح الرئاسة، السيد عفيف الحاج.

وأضاف أنه "نحن بدورنا نحمّل الشرطة المسؤولية التامة في القبض على الجناة المجرمين، والتي من مسؤوليتها توفير الأمن والأمان للمواطنين".

المصدر / فلسطين أون لاين
#إطلاق نار #جرائم #الداخل المحتل

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