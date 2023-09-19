المقاومة تستهدف قوات الاحتلال بنابلس والبيرة

أطلق مقاومون النار صوب مستوطنة "بيت إيل" شمال مدينة البيرة بالضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار ردها على انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين ومقدساتهم وأراضيهم على كامل تراب فلسطين.

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وفي السياف، أفادت مصادر محلية بأن الشبان الثائر أمطر آليات الاحتلال بالحجارة خلال اقتحام قرية ييت سيرا غرب رام الله.

أما في جنين، داهمت قوات الاحتلال قرية جلبون، وحولت منزل المواطن عماد فهمي أبو الرب إلى نقطة عسكرية ورفعت فوق سطحه أعلامها.

المصدر / فلسطين أون لاين