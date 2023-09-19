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هل سيفرض ماسك رسومًا جديدة على مستخدمي X؟ إليكم التفاصيل

19 سبتمبر 2023 . الساعة 09:18 بتوقيت القدس
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توضيحية

ألمح مالك منصة X الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إلى أن الشبكة الاجتماعية المعروفة سابقًا بـ"تويتر" لن تبقى مجانية.

وقال ماسك إن الشركة "تنتقل إلى فرض رسوم شهرية صغيرة مقابل استخدام المنصة، مبينًا أن مثل هذا التغيير سيكون ضروريًّا للتعامل مع مشكلة الحسابات الآلية "البوتات" على المنصة.

وأوضح ماسك قائلًا: "إنها الطريقة الوحيدة التي يمكنني التفكير فيها لمحاربة جيوش هائلة من الحسابات الآلية"، إلا أنه لم يذكر تكلفة الاشتراك الجديد، لكنه وصفه بأنه "مبلغ صغير من المال".

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وكشف ماسك عن إحصاءات جديدة للمنصة، مشيرًا إلى أنها تضم الآن 550 مليون مستخدم شهريًّا، يولدون ما يتراوح بين 100 و200 مليون منشور يوميًّا.

ولم يتوسَّع ماسك في خطته لتحصيل رسوم X أو متى قد يحدث مثل هذا التغيير، ولكن منذ استحواذ ماسك على المنصة أواخر شهر أكتوبر الماضي، كانت الشركة تدفع مستخدميها للاشتراك في خدمتها X Premium، المعروفة سابقًا باسم Twitter Blue.

فمقابل 8 دولارات أمريكية شهريًّا أو 84 دولارًا سنويًّا، توفر خدمة الاشتراك مجموعة متنوعة من الميزات، مثل القدرة على تعديل المنشورات، وخفض عدد الإعلانات المعروضة إلى النصف، والتصنيفات ذات الأولوية في البحث والمحادثات، والقدرة على كتابة منشورات أطول، وغير ذلك.

المصدر / وكالات
#تويتر #ماسك #منصة X #رسوم تويتر

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