دعوات لوقفة غضب غداً في جامعة النجاح تنديداً بالعدوان على الأقصى

دعا مجلس اتحاد الطلبة والكتل الطلابية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، إلى وقفة غضب غداً الثلاثاء داخل أسوار الجامعة، تنديداً بعدوان الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على المسجد الأقصى ومرابطيه.

وأشارت الدعوات إلى أن وقفة الغضب ستكون غداً الساعة الثانية عشر ظرهاً، في الحرم الجامعي الجديد- الساحة الرئيسية "البيضاء"، مشددة على ضرورة الحضور دعماً للأقصى والمرابطين فيه.

وتواصل جماعات الهيكل المتطرفة حشد المستوطنين لتنفيذ مزيد من الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، خلال ثلاثة أعياد يهودية بدأت قبل يومين وتمتد إلى منتصف أكتوبر القادم.

وبدأت الاقتحامات الواسعة يوم أمس الأحد، وتخللها أداء طقوس تلمودية وتوراتية ونفخ البوق وارتداء زي الكهنة، ضمن الحرب الدينية على المسجد والمدينة المقدسة.

ويستمر العدوان على الأقصى 21 يوماً قادمة، يتخلله ثلاث محطات هي "أيام التوبة" و "يوم الغفران" و"عيد العرش".

المصدر / فلسطين أون لاين