زعارير: انتهاكات الاحتلال غير المسبوقة بالأقصى تستوجب نصرته والدفاع عنه

قال النائب باسم زعارير إن انتهاكات الاحتلال غير المسبوقة بحق المسجد الأقصى المبارك تستوجب نصرته والدفاع عنه من كل الصادقين من أبناء شعبنا.

ودعا زعارير كل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى أن يعتكف فيه للدفاع عنه والحيلولة دون اقتحامه وتدنيسه، ومساندة المرابطين في باحاته وعلى أبوابه.

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وأضاف أن استقواء الاحتلال غير المسبوق على شعبنا ومقدساتنا والتجرأ على الاعتداء على المرابطين، هو بسبب المواقف المتخاذلة والمخزية من قبل المستوى الرسمي والعربي والإسلامي والفلسطيني.

وأردف: "الأقصى عزيز على كل مسلم حر، وهم الدفاع عنه ثقيل بسبب الخذلان لكنه شرف عظيم، وصبر المرابطين وصمودهم وجهادهم سيكون نتيجته نصرا مؤزرا".

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وأشار إلى أن إصرار الاحتلال على ادّعاءاته الباطلة بأن له ولمستوطنيه حق ديني في الأقصى، يدل على عنجهيته وصلفه وتنكره لحق المسلمين الثابت في المسجد، وتنكره لكل الأعراف والقوانين الدولية واحترام الديانات وتشريعاتها.

ولفت إلى أن هذا الإصرار يدل على تجاهل أمة بأكملها وانتقاص من قيمتها، وحالة الخذلان العربي والإسلامي والسلطة للمسجد الأقصى من خلال الصمت المريب والتطبيع مع الاحتلال.

وتواصل جماعات الهيكل المتطرفة حشد المستوطنين لتنفيذ مزيد من الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، خلال ثلاثة أعياد يهودية بدأت قبل يومين وتمتد إلى منتصف أكتوبر القادم.

وبدأت الاقتحامات الواسعة يوم أمس الأحد، وتخللها أداء طقوس تلمودية وتوراتية ونفخ البوق وارتداء زي الكهنة، ضمن الحرب الدينية على المسجد والمدينة المقدسة.

ويستمر العدوان على الأقصى ٢١ يوماً قادمة، يتخلله ثلاث محطات هي "أيام التوبة" و "يوم الغفران" و"عيد العرش".

المصدر / فلسطين أون لاين