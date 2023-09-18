غرس 2,000 شجرة مثمرة في خاصرة مستوطنة شرق الخليل

غرس عدد من أهالي قرية البقعة شرق مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، وبالتعاون مع "العربية لحماية الطبيعة"، ألفي شجرة مثمرة في خاصرة مستوطنة "كريات أربع" شرق المدينة، ضمن برنامج "المليون شجرة" في فلسطين.

وجاء النشاط في قرية البقعة المحاصرة بالمستوطنات وجدار الفصل العنصري والشارع الالتفافي 60، وهو شارع يشق محافظات فلسطين ويعزلها عن بعضها ويفتت المساحة المسموح للفلسطينيين التحرك بها ويحظر عليهم استعماله.

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وبحسب "العربية لحماية الطبيعة"، تبرز أهمية برنامج "المليون شجرة" في ظل "تعمد كيان الاحتلال الإسرائيلي مصادرة الأراضي غير المستثمرة زراعياً، فضلاً عن استهدافه للأراضي بشكل عام، إضافة إلى ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي والبطالة في فلسطين".

وتعتبر مستوطنة "كريات أربع" من أخطر المستوطنات على تخوم مدينة الخليل، ومعقل أعتى حركات التطرف العنصرية الصهيونية "كاخ"، ويعد المستعمرون فيها منذ عام 1968 من المؤسسين لحركة الاستيطان "غوش ايمونيم" التي تركز نشاطاتها على الهجوم على الفلسطينيين باستخدام أسلوب المباغتة، والدفع نحو الاستيطان السريع في بؤر جديدة.

المصدر / فلسطين أون لاين