إصابتان إثر قمع الاحتلال المتظاهرين شرق قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة عن إصابة 2 من المواطنين بجراح مختلفة إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين شرق قطاع غزة.

وأشعل الشبان الإطارات المطاطية شرق مدن القطاع؛ تنديدا باعتداءات الاحتلال ومستوطنيه المتكررة على المسجد الأقصى والمرابطين فيه.



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واقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشدَّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أمَّنت لهم طريق الاقتحام بدأ من باب المغاربة وانتهاءً بباب السلسلة، في صبيحة اليوم التالي لما يسمى رأس السنة العبرية والذي وافق يومي السبت والأحد الماضيين.

المصدر / فلسطين أون لاين