فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إصابتان إثر قمع الاحتلال المتظاهرين شرق قطاع غزة

قوات الاحتلال تخطر بهدم 4 منشآت شرق أريحا

برشلونة يتلقى خبراً ساراً قبل أولى مبارياته بدوري الأبطال

المالية بغزة تعلن موعد صرف رواتب الموظفين

صوافطة: انتهاكات الاحتلال في الأقصى ترسّخ لوقائع جديدة وشعبنا سيفشلها

أجهزة السلطة تواصل ملاحقاتها السياسية بالضفة وتختطف مقاومًا من جنين

وليد الركراكي يحاول إقناع إبراهيم دياز بتمثيل منتخب المغرب

بحضور السفير الياباني.. بلدية القرارة تفتتح جسرا للمشاة

نشطاء أردنيون يطلقون حملة لرفع الحصار عن غزة

مباريات دوري أبطال أوروبا.. سيتي يبدأ الرحلة وقمة بين سان جيرمان ودورتموند

إصابتان إثر قمع الاحتلال المتظاهرين شرق قطاع غزة

18 سبتمبر 2023 . الساعة 19:26 بتوقيت القدس
...
إصابتان إثر قمع الاحتلال المتظاهرين شرق قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة عن إصابة 2 من المواطنين بجراح مختلفة إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين شرق قطاع غزة.

وأشعل الشبان الإطارات المطاطية شرق مدن القطاع؛ تنديدا باعتداءات الاحتلال ومستوطنيه المتكررة على المسجد الأقصى والمرابطين فيه.

اقرأ أيضا: مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

واقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشدَّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أمَّنت لهم طريق الاقتحام بدأ من باب المغاربة وانتهاءً بباب السلسلة، في صبيحة اليوم التالي لما يسمى رأس السنة العبرية والذي وافق يومي السبت والأحد الماضيين.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #غزة #إصابات #قمع #متظاهرون

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة