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قوات الاحتلال تخطر بهدم 4 منشآت شرق أريحا

18 سبتمبر 2023 . الساعة 19:06 بتوقيت القدس
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أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بهدم 4 منشآت في منطقة المطار، شرق مدينة أريحا، شرق الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن المنشآت الأربعة هي، 3 "بركسات" زراعية وخيمة سكن، تعود ملكيتها للفلسطيني جمال محمد جهالين، وأبنائه داود وأحمد.

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وكانت قوات الاحتلال قد هدمت صباح اليوم الإثنين، 3 منازل في منطقتي "فروش بيت دجن"شرق نابلس شمالي الضفة الغربية، و"الجفتلك"شمال مدينة أريحا، بحجة عدم الترخيص.

ويلاحق الاحتلال سكان الأغوار، بعمليات الهدم والتدريب في محيط منازلهم لدفعهم للرحيل عن الأغوار لصالح التمدد الاستيطاني، المتمدد في الضفة الغربية، والقدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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