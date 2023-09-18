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برشلونة يتلقى خبراً ساراً قبل أولى مبارياته بدوري الأبطال

18 سبتمبر 2023 . الساعة 18:44 بتوقيت القدس
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برشلونة يتلقى خبراً ساراً قبل أولى مبارياته بدوري الأبطال

تلقى نادي برشلونة ومدربه الإسباني تشافي هيرنانديز مفاجأة سارَّة، بعودة المدافع الأوروغواياني رونالد أراوخو، إلى تدريبات النادي الكتالوني، بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.

وكان المدافع الأوروغواياني قد خرج مصابًا خلال مباراة فريقه البارسا أمام توتنهام هوتسبير في نهائي كأس خوان غامبر الودية، قبل أيام من انطلاق الموسم الحالي، ليتعرض لإصابة في العضلة ذات الرأسين في فخذه اليسرى.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن المدرب تشافي تلقى أخبارًا سارّةً بعودة أراوخو إلى تدريبات الفريق أمس الأحد، وهذا ما يؤشر لقرب عودته إلى الفريق بعد غياب استمر لمدة شهر.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن مشاركة رونالد في يد المدرب هيرنانديز، حيث من الممكن أن يدفع به في مباراة الفريق غدًا الثلاثاء، في مسابقة دروي أبطال أوروبا، أو أن يكون جاهزًا بشكل كبير أمام سيلتا فيغو في الدوري الإسباني يوم السبت المقبل.

ويستعد برشلونة لخوض مباراته الأولى في مسابقة دوري الأبطال لموسم 2023-24، حين يواجه نظيره أنتويرب البلجيكي، في مهمة تبدو بالمتناول للاعبي المدرب تشافي هيرنانديز.

جدير بالذكر أن إدارة برشلونة قد نجحت في نهاية الموسم الماضي، بتجديد عقد المدافع الأوروغواياني حتى عام 2026، ليبقى أراوخو القلب النابض لخط دفاع النادي ومدربه تشافي.

المصدر / فلسطين اونلاين
#برشلونة #تشافي هيرنانديز #دوري الأبطال أوروبا #رونالد أراوخو

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