افتتح السفير الياباني يوئيتشي ناكا شيما، ورئيس بلدية القرارة م. باسم شراب، ورئيس مجلس إدارة جمعية بيادر م. وجيه ابولحيه، اليوم الاثنين، مشروع إنشاء جسر للمشاة في القرارة.

وشارك في حفل الافتتاح عدة مؤسسات شريكة وممثلين عن الجهات الحكومية التي شملت وزارة الحكم المحلي، ووزارة الأشغال العامة والإسكان، ووزارة النقل والمواصلات، وإدارة شرطة المرور في المحافظة، ومركز شرطة القرارة، وعدد من أعضاء المجلس البلدي ومخاتير ووجهاء القرارة ورجال الإصلاح فيها، وكذلك عدد من الشخصيات الاعتبارية في المنطقة.

وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية 172000دولار، حيث تبلغ قيمة تمويل الحكومة اليابانية122000دولار، وبمساهمة من بلدية القرارة بمبلغ 50000دولار، وتم تنفيذ المشروع من خلال جمعية بيادر للبيئة والتنمية، والمقاول شركة سكلز آند كوليتي، وبإشراف الإستشاري مركز الهندسة والتخطيط.

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وشمل المشروع إنشاء جسر للمشاة على شارع صلاح الدين بطول31 مترا وبعرض 3 أمتار وارتفاع يزيد عن 5.50 أمتار، وذلك في منطقة تجمع مدارس ومرافق خدماتية.

وقالت بلدية القرارة إن المشروع الذي يُعد الأول من نوعه في قطاع غزة، يأتي لضمان عبور المشاة وانتقالهم بشكل آمن خاصة طلبة المدارس وكبار السن.

وأوضحت المشروع مزود بمصعد كهربائي يُسهل لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن استخدام الجسر، وكذلك تم تجهيزه وتشطيبه بطريقة تضمن التهوية والإضاءة والرؤية بشكل جيد خلال استخدامه.

وأشارت أنه يُساهم في حل الأزمة المرورية الخانقة على شارع صلاح الدين في منطقة القرارة بسبب عبور آلاف الطلبة لشارع صلاح الدين مما كان يؤدي الى إعاقة حركة المركبات والتكدس الإزدحام المروري بشكل يومي.

ونبهت أنه تم خلال المشروع التنسيق والتنفيذ مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص وهي وزارة الأشغال العامة والإسكان والحكم المحلي والنقل والمواصلات، وشرطة مرور المحافظة، وإدارة شرطة القرارة.













المصدر / فلسطين أون لاين