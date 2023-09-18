نيوكاسل يحلم ببداية مثالية في دوري أبطال أوروبا

مدعوماً بالتمويل السعودي الهائل، يأمل نيوكاسل يونايتد الإنكليزي أن تكون مشاركته في دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 20 عاماً مجرّد بداية بروزه على الساحة القارية، لكن عليه التعامل مع الاستحقاق كل مباراة على حدة بدءاً من العريق ميلان الفائز باللقب سبع مرات.

أمضى نيوكاسل خلال العقدين الماضيين وقته يصارع في دوري المستوى الثاني الإنكليزي (تشامبيونشيب) أكثر من التفكير بمواجهة نخبة الأندية الأوروبية، لكنه يهدف الآن الى السير على خطى مانشستر سيتي من خلال تحويل الدعم السعودي الى مجد على الصعيدين المحلي والخارجي.

عندما اقتحم المراكز الأربعة الأولى في الدوري الممتاز في أول موسم كامل له منذ انتقال 80 بالمئة من ملكيته الى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بدا مشروع نيوكاسل متسارعاً أكثر مما كان متوقعاً.

لكن المراحل الأولى من الموسم الجديد أعادت فريق المدرب إدي هاو الى أرض الواقع بعض الشيء، إذ مني بخسائر متتالية ضد مانشستر سيتي وليفربول وبرايتون قبل أن يستعيد توازنه بفوز غير مقنع على برنتفورد 1-0 السبت.

ومقارنة بالانفاق السعودي الهائل هذا الصيف من أجل استقطاب نجوم العيار الثقيل الى الدوري المحلي، بدا نيوكاسل متحفظاً في سوق الانتقالات بسبب ضغوط الالتزام باللعب المالي النظيف.

واكتفى نيوكاسل هذا الصيف بالمركز السابع فقط من حيث ترتيب الأندية الإنكليزية الأكثر انفاقاً في سوق الانتقالات الصيفية، وانحصرت صفقاته بضم هارفي بارنز وتينو ليفرامنتو من ليستر سيتي الهابط الى المستوى الإنكليزي الثاني وساوثمبتون توالياً، والإيطالي ساندرو تونالي من ميلان.

المصدر / فلسطين اونلاين