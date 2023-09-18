أبو حسنة: اجتماعات هامة في نيويورك لمواجهة "التحديات المالية للأونروا"

قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عدنان أبو حسنه، بأن الـ21 من هذا الشهر سيشهد اجتماعات هامة على هامش لقاءات الجمعية للامم المتحدة في نيويورك لمناقشة التحديات التي تواجهها الأونروا والعجز المالي المركب.

وقال أبو حسنة في تصريحات إذاعية إن "مفوض الأونروا فيليب لازاريني وصل للتو إلى نيويورك للمشاركة في هذه الاجتماعات وعقد لقاءات هامة في واشنطن ونيويورك حول الدعم المقدم للوكالة وسبل إنقاذ ميزانية الأونروا في ظل العجز الكبير الذي يتراوح ما بين 170- الى 190 مليون دولار حتى نهاية العام الحالي".

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وأضاف "نحن بحاجة أيضا الى 100 مليون دولار منها 75 للمساعدات الغذائية في قطاع غزة و 30 مليون للمساعدات النقدية في سوريا ولبنان والاردن التي يستفيد منها 600 لاجئ فلسطيني".

وتابع "الاجتماع الوزاري على هامش اجتماعات الجميعة العامة سيعقد برعاية السويد والمملكة الأردنية الهاشمية وبحضور الأمين العام للامم المتحدة السيد "غوتيرش" الذي يعتبر من كبار الداعمين للاونروا وبرامجها"، مشيرا إلى أن "الأولوية هي حصول اللاجئين على حقوقهم الأساسية كالحق في التعليم والصحة وغيرها حتى التوصل إلى حل سياسي عادل يشملهم".

وقال "يجب رفع مستوى الحوار حول (الاونروا)، وقضية اللاجئين الى المستوى السياسي وليس المالي فقط" مشيرا الى ان على "الجميع ان يتحمل مسؤوليته فيما يتعلق باستمرار برامج الاونروا بصورة شاملة".

المصدر / فلسطين أون لاين