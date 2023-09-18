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أبرز ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2023/2024 حتى تاريخ اليوم

18 سبتمبر 2023 . الساعة 14:07 بتوقيت القدس
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توضيحية

رغم صيامه عن التهديف في مباراة ريال مدريد الأخيرة أمام ريال سوسيداد، إلا أن النجم الإنجليزي جود بيلينغهام، ما زال يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد فاز على ضيفه ريال سوسيداد 1/2، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني، وجاءت ثنائية الميرنغي عن طريق الأوروغوياني فيدي فالفيردي والإسباني خوسيلو، ولم ينجح بيلينغهام في زيارة شباك ريال سوسيداد ليتوقف رصيده عند 5 أهداف، إلا إنه ما زال في صدارة الهدافين بالليغا.

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ويأتي ألفارو موراتا لاعب أتلتيكو مدريد في الوصافة برصيد 3 أهداف، ويتساوى معه 7 لاعبين بنفس الرصيد.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2024/2023

1- جود بيلينغهام - ريال مدريد - 5 أهداف

2- ألفارو موراتا - أتلتيكو مدريد - 3 أهداف

3- ويليان خوسيه - ريال بيتيس - 3 أهداف

4- تاكيفوسا كوبو - ريال سوسيداد - 3 أهداف

5- روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة - 3 أهداف

6- فيران توريس - برشلونة - 3 أهداف

7- غوركا غوروزيتا - أتلتيك بيلباو - 3 أهداف

8- هوغو دورو - فالنسيا - 3 أهداف

9- ألكسندر سورلوث – فياريال - 3 أهداف

10- أندير بارينتشيا - ريال سوسيداد - 3 أهداف

المصدر / فلسطين أون لاين
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