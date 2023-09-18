جلسة استئناف للأسير "الفسفوس" الأربعاء المقبل

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن محكمة الاحتلال العسكرية، عينت جلسة استئناف للأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس في محكمة عوفر العسكرية يوم الأربعاء المقبل.

وأكد أن الأسير الفسفوس يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ48 على التوالي رفضا لجريمة الاعتقال الإداري الصادر بحقه.

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ويبلغ الأسير الفسفوس من العمر (34 عاما) أعاد الاحتلال اعتقاله في 2/5/2023 إداريًا، وهو أسير سابق أمضى نحو 7 سنوات في سجون الاحتلال، وقد بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2007، وكان قد خاض إضرابا عن الطعام في نهاية شهر أيار، وبداية حزيران المنصرم، واستمر لمدة 9 أيام، كما خاض عام 2021 إضرابًا ضد اعتقاله الإداري، واستمر لمدة (131) يومًا، علمًا أن أشقاءه كافة تعرضوا للاعتقال، واليوم إلى جانبه تعتقل سلطات الاحتلال أربعة أشقاء له إداريًا، وجميعهم أسرى سابقون، وهو متزوج وأب لطفلة.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال أكثر من (5200)، من بينهم (1264) معتقلًا إداريًا بينهم (20) طفلًا، وأربع أسيرات، بحسب آخر المعطيات حتى نهاية شهر آب المنصرم.

المصدر / فلسطين أون لاين