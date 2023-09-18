بلدية خان يونس تناقش مع لجان الأحياء والنخب المجتمعية خطة طوارئ الشتاء

عقدت لجنة طوارئ الشتاء في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة لقاءً مهمًا مع لجان الأحياء، ولجان تعزيز الصمود، والنخب المجتمعية وذلك لعرض جهود البلدية واستعراض خططها الرامية، ضمن الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء، والتخفيف من تداعيات المنخفضات الجوية خلال موسم الأمطار.

وحضر اللقاء الذي عُقد في قاعة البلدية، رئيس بلدية خان يونس المُكلف م. زهدي الغريز، ورئيس لجنة طوارئ الشتاء في البلدية م. ياسر شعت، ورؤساء وأعضاء لجان الأحياء والنخب المجتمعية.

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وشدد م. الغريز على أهمية اللقاء للتشاور مع المجتمع المحلي بكل مكوناته لتعزيز الجهود المبذولة لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم أثناء حدوث المنخفضات الجوية، وشرح جهود البلدية الجار تنفيذها، والتي شملت تعديل مناسيب الشوارع الترابية التي تحدث فيها انهيارات جراء سريان الأودية، وإجراء بعض التدخلات الطارئة في المناطق المنخفضة للحد من الإشكاليات في موسم الشتاء، وتنظيف المصارف ومحطات الصرف الصحي، وبركة تجميع مياه الأمطار

وبين م. الغريز أن اللقاء يأتي لرصد الإشكاليات الطارئة التي قد تنتج عن هطول مياه الأمطار في أحياء خان يونس المختلفة، لا سيما المناطق المنخفضة قبل وأثناء وبعد المنخفضات الجوية، وطرق معالجتها بالوسائل الممكنة لتفادي الأزمات، داعيًا كافة المشاركين إلى ضرورة التعاون مع البلدية ومتابعة منصات التواصل الاجتماعي والالتزام بالتوجيهات والارشادات للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة خلال المنخفضات الجوية.





وبدوره أشار م. شعت إلى أن لجنة طوارئ الشتاء تعمل بشكل مستمر لضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين، مبينًا آليات استقبال الشكاوى والإشارات فقط عبر غرفة الطوارئ على الرقم (115- 0598460728) وتحويلها للفرق الميدانية لمتابعتها وعمل ما يلزم بشأنها وفق الإمكانات المتاحة.

وأكد أن البلدية فتحت قنوات التواصل مع اللجان المحلية والشبابية في خان يونس الموزعة على كافة نطاق نفوذ البلدية من أجل تسهيل وصول الخدمات لأبناء شعبنا، وكذلك مساعدة الطواقم العاملة في الميدان لتأدية واجباتها على الوجه الأكمل في موسم الخير.

وبدورهم ثمن المشاركون جهود بلدية خان يونس الرامية إلى النهوض بواقع المدينة في كافة القطاعات خاصة خلال المنخفضات الجوية والأزمات المختلفة، مبدين استعدادهم التام للتعاون مع البلدية وطواقمها من أجل التخفيف من معاناة المواطنين خلال المنخفضات الجوية.

المصدر / فلسطين أون لاين