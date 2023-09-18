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الزراعة بغزة توقف تصدير البندورة للخارج وتعلن السبب

18 سبتمبر 2023 . الساعة 12:22 بتوقيت القدس
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توضيحية

قررت وزارة الزراعة في غزة، اليوم الإثنين، إيقاف تصدير البندورة إلى أسواق الضفة الغربية والخارج.

وقال الناطق باسم بالوزارة محمد أبو عودة في تصريحات صحفية، إنه سيتم إيقاف تصدير البندورة بشكلٍ مؤقت بسبب شح الإنتاج وارتفاع الأسعار محليًا.

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وذكر ارتفاع الأسعار مرتبط بالفترة الانتقالية بين موسمين، وبدء موسم زراعي جديد، ما تسبب في قلة المعروض في السوق المحلية.

وأوضح أبو عودة أن قرار وقف تصدير البندورة للضفة والخارج يأتي لضمان تحقيق التوازن والاستقرار في السوق المحلية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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