تأهيل شارع العيون الفاصل بين "جباليا النزلة" و"غزة"

شرعت طواقم العمل بتأهيل شارع العيون ( شارع رقم 2) الفاصل بين مدينتي جباليا وغزة الواصل إلى شارع صلاح الدين، بإشراف بلدية جباليا النزلة وبالتنسيق مع بلدية غزة وتنفيذ وحدة إدارة المشاريع - وزارة الحكم المحلي.

من جانبه، قال مدير دائرة المشاريع في البلدية م. عبدالله سمارة: إن "الطول الإجمالي للشارع يبلغ حوالي 2000 مترًا، وسيستمر العمل فيه قرابة 350 يومًا"، موضحًا أن المشروع يأتي بتمويل من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا بإدارة البنك الاسلامي للتنمية، بتكلفة 1,930,000 دولار، بينما تسلمت شركة أبناء شنن للتجارة العامة والمقاولات المشروع لبدء العمل فيه.

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يُذكر أن تنفيذ المشروع سيساهم في ربط شارع النفق بشارع صلاح الدين ما يعمل على حل اشكاليات المواطنين وإنهاء معاناتهم بتهيئة البنية التحتية.