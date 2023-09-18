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عقب عملية إطلاق نار للمقاومة.. الاحتلال يغلق الحواجز العسكرية في محيط نابلس

18 سبتمبر 2023 . الساعة 11:00 بتوقيت القدس
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الاحتلال يغلق الحواجز العسكرية في محيط نابلس

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، الحواجز العسكرية في محيط مدينة نابلس، وشددت إجراءاتها، وذلك عقب عملية إطلاق نار على موقع عسكري قرب قرية دير شرف بنابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجز دير شرف العسكري الواصل بين نابلس وجنين وطولكرم، واحتجزت مركبات المواطنين المارة، وفتشتها بشكل دقيق، كما أغلقت حاجز صرة بكلا الاتجاهين، ومنعت المواطنين من المرور.

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كما أغلقت قوات الاحتلال أيضا طريق المربعة، وحاجز حوارة العسكري جنوب نابلس بشكل كامل أمام حركة المواطنين.

وذكر موقع حدشوت حموت الإسرائيلي، أن مقاومون فلسطينيون أطلقوا النار على موقع عسكري قرب قرية دير شرف بنابلس، دون إصابات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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