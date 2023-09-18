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"السعودية" تدين اقتحام الأقصى وتحمّل الاحتلال تداعياته

18 سبتمبر 2023 . الساعة 10:02 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى" صباح اليوم

أدانت المملكة العربية السعودية واستنكرت اقتحام مجموعة من المتطرفين للمسجد الأقصى، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان صدر اليوم الاثنين، أن "هذه الممارسات تُعد تعديا صارخا على كل الأعراف والمواثيق الدولية، واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم".

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وحمّلت قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات، وشدّدت على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وبذل الجهود كافة لإنهاء هذا الصراع.

المصدر / فلسطين أون لاين
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