هل تصدق؟ تنظيف أنفك قبل النوم لا يقل أهمية عن أسنانك!

لطالما يشدد أطباء الأسنان على ضرورة تنظيف أسناننا قبل النوم لتفادي تسوسها وظهور رائحة الفم الكريهة وتراكم الجير ومشكلات في اللثة.

غير أن طبيب الأسنان سيباستيان لوماس، المقيم في يوركشاير شمال شرقي إنجلترا، كشف عن خطوة حيوية أخرى، لا تخطر على بال، لا ينبغي تخطيها في الروتين الليلي، ألا وهي تنظيف الأنف!

النوم الجيد وإيقاف الشخير

فقد أوضح لوماس أنه يمكن أن يساعد التأكد من نظافة الجيوب الأنفية، على النوم الجيد ليلاً، وإيقاف الشخير.

كما أضاف: "أعتقد أن تنظيف أنفك قبل النوم لا يقل أهمية عن تنظيف أسنانك. إذا كنت لا تستطيع التنفس من خلال أنفك فستتنفس من الفم وستشخر"، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كيف تنظف أنفك؟

كذلك أظهر لوماس تقنية بسيطة لتنظيف الجيوب الأنفية المسدودة في مقطع فيديو على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتتضمن التقنية: الوقوف بشكل مستقيم، مع أخذ شهيق من الأنف وإخراجه وإبقاء الفم مغلقاً. ثم الضغط على طرف الأنف مع هز الرأس من جانب إلى آخر. بعدها يمكن تحرير الأنف وأخذ نفس عميق مع الزفير.

وفي وصف الفيديو، كتب: "حان الوقت لإضافة تنظيف الأنف إلى روتينك الليلي. أعتقد أن تنظيف أنفك قبل النوم لا يقل أهمية عن تنظيف أسنانك".

المصدر / وكالات