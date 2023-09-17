المغرب.. انطلاق الدراسة بالمناطق المتضررة من الزلزال الإثنين

تنطلق الدراسة بعدة مناطق متضررة من زلزال المغرب داخل خيم مخصصة لذلك بدءا من الاثنين، بحسب مصادر محلية.

وأفاد عدد من أهالي مدينة أمزميز وبلدة أسني بإقليم الحوز (وسط) بأن آباء التلاميذ تلقوا دعوات من طرف مديرية التربية (تابعة لوزارة التربية الوطنية) باستئناف الدراسة.

وأضافوا في تصريحات متفرقة للأناضول، الأحد، أن الدراسة ستكون داخل خيم مخصصة لذلك.

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وفي وقت سابق الأحد، ذكر بيان صادر عن مديرية التربية بالإقليم، أن السلطات نصبت 150 خيمة مجهزة بجميع التجهيزات التربوية الضرورية لتمكين تلاميذ المناطق المتضررة من الزلزال من متابعة دراستهم.

ومساء 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر عدة مدن مغربية كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس (شمال)، ومراكش وأغادير وتارودانت (وسط).

ووفقا لأحدث بيانات وزارة الداخلية، أسفر الزلزال عن 2946 وفاة و6125 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير.

المصدر / الأناضول