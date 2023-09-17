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8عمليات للمقاومة في الضفة خلال 24 ساعة بينها تفجير عبوات ناسفة

17 سبتمبر 2023 . الساعة 22:57 بتوقيت القدس
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فلسطينيون يشتبكون مع قوات الاحتلال خلال مظاهرة فى قرية قريوت جنوب نابلس

تواصلت عمليات المقاومة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية وسجلت ثماني عمليات، تنوعت ما بين تفجير عبوات ناسفة وتصدي لاعتداءات المستوطنين ومواجهات شعبية.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" عملية تفجير عبوات ناسفة وتصدي لاعتداءات المستوطنين، إلى جانب مواجهات في 6 نقاط متفرقة بالضفة.

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واندلعت مواجهات في العيزرية وقرب حاجز قلنديا بالقدس، وفي بيت ريما برام الله، وتخللها إلقاء حجارة. 

ووقعت عملية تفجير العبوات الناسفة بقوات الاحتلال قرب حاجز الجلمة بجنين، فيما اندلعت مواجهات في بلدة بيتا بنابلس.

وتصدى فلسطينيون لاعتداءات المستوطنين في بلدة قريوت بنابلس، تزامنا مع اندلاع مواجهات عنيفة مع جنود الاحتلال.

وامتدت المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في نابلس إلى منطقة تل، وتم رشق جيش الاحتلال بالحجارة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المقاومة #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

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