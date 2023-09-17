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كتلة الصحفي تستنكر استهداف الاحتلال للصحفيين شرق جباليا

17 سبتمبر 2023 . الساعة 21:22 بتوقيت القدس
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كتلة الصحفي تستنكر استهداف الاحتلال للصحفيين شرق جباليا

استنكرت كتلة الصحفي الفلسطيني، الاستهداف المباشر للصحفيين أثناء تغطيتهم لفعاليات الشباب الثائر شرق قطاع غزة، نصرة للمسجد الأقصى المبارك.

ودعت المؤسسات الحقوقية الدولية لحماية الزملاء الصحفيين خاصة أنهم يرتدون بزات عليها علامة الصحافة.

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وشكرت الصحفيين ووسائل الاعلام على تغطيتهم الواسعة رغم اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.

وأصيب الصحفيان فادي الدنف وبلال الصباغ بقنابل غاز في الأقدام جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز بكثافة تجاه وسائل الإعلام  شرقي جباليا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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