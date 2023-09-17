استهداف حاجز عسكري بالرصاص ومواجهات مع المستوطنين في نابلس

أطلق مقاومون النار مساء اليوم الأحد على حاجز بيت فوريك العسكري شرق نابلس، وتمكنوا من الانسحاب بسلام من المنطقة.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل إضاءة في أجواء قرى شرق نابلس، كما اقتحمت منطقة القنيطرة حيث اندلعت مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز بكثافة تجاه المواطنين.

وليس بعيداً عن بيت فوريك، تصدى أهالي بلدة قصرة جنوب شرق نابلس لهجوم شنه المستوطنون على البلدة أجبروهم على الفرار.

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واندلعت مواجهات في قصرة بعد تدخل قوات الاحتلال لحماية المستوطنين وتأمين انسحابهم من البلدة، بالتزامن مع مواجهات أخرى شهدتها بلدة قريوت جنوب نابلس.

واقتحمت مجموعة من المستوطنين المسلحين ن منقطة نبع قرية قريوت ونبع سيلون بحماية قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز مما تسبب في اشعال النيران بأشجار الزيتون.

وفي أريحا احتجزت قوات الاحتلال ثلاث مركبات على الحاجز الجنوبي للمدينة، بينما ضيقت على الصحفيين أثناء تغطيته لإغلاق الحاجز.

المصدر / فلسطين أون لاين